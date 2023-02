Magal Kazu Rajab 2023 : Visite du Groupe Leral à Serigne Abdou Karim Mbacké Rédigé par leral.net le Samedi 18 Février 2023 à 23:48 | | 0 commentaire(s)| Le groupe Leral a rendu visite à Serigne Abdou Karim Mbacké, à Ndindy. L’accueil a été majestueux. Le guide religieux, fils de Serigne Fallou Mbacké, en plein préparation du Magal de Kazu Rajab 2023, a montré toute sa joie à l'endroit de la délégation de Leral. Dans le sillage de cette visite, une émission a été réalisée avec Serigne Galass Diattara, un érudit qui maîtrise parfaitement, le vécu et l’oeuvre de Serigne Fallou Mbacké. Le savant mouride a dressé avec subtilité, le portrait de Serigne Abdou Karim Mbacké, Borom Ndindy, comme étant le dépositaire du secret de la venue de Serigne Touba sur terre. C’est quelqu’un qui sait accueillir, rassurer, donner confiance et stabiliser les personnes. Serigne Abdou Karim Mbacké ne cesse de surprendre son monde. En résumé, sa modestie légendaire renseigne sur sa personnalité...

Le Magal de Kazu Rajab, célébrant la naissance de Serigne Fallou Mbacké a été un prétexte pour le Groupe Leral de se recueillir auprès de Serigne Abdou Karim Mbacké. Serigne Galass Diatara, un des proches et bras droit du marabout, un savant mouride hors hiérarche a retracé la vie de Serigne Fallou qui fut de son vivant un modèle, une référence à toute la communauté mouride.



Avec des anecdotes et des histoires assez évocatrices, il a démontré comment le fils de Sokhna Awa Bousso a émergé du lot des fidèles. Serigne Fallou, rappelle-t-il, a très tôt compris qu’il fallait être plutôt un talibé que d’être un fils. De cette dévotion et soumission, Serigne Fallou a recu la bénédiction de son père qui lui a garanti le pouvoir de faire et de défaire. Heureusement, le guide religieux a décidé de faire au lieu de défaire. Le saint homme disposait en plus des capacités oratoires, des aptitudes hormes dans l’art d’écriture de textes, dont le fonds et la forme dépasse l’entendement.



L’autre facette de Serigne Fallou Mbacké est d’avoir une vision éclairée de la nécessité de travailler l’agriculture. C’est d’ailleurs de cette activité qu’il a construit la Mosquée de Touba. Après l’achèvement des constructions de la Mosquée, il était revenu parler comme s’il avait recu l’instruction d’investir dans ce travail de construction de ce majestueux édifice religieux.



Généreux dan l’effort, Serigne Fallou doté d’une intelligence perceptible savait poser des actes d’extrêmes générosité envers ses frères. Ainsi, Diatara décrit Serigne Abdou Karim Mbacké comme étant le dépositaire du secret de la venue de Serigne Touba sur terre. C’est quelqu’un qui sait accueillir, rassurer, donner confiance et stabiliser les personnes. Décrit avec une certaine modeste qui renseigne sur sa personnalité, Serigne ne cesse de surprendre son monde.





