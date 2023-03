Magal de Darou Mouhty: La satisfaction des talibés en exergue et le symbolisme de la journée, dédié à Mame Thierno Birahim Mbacké Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mars 2023 à 19:49 | | 0 commentaire(s)| Les fidèles mourides, présents à Chicory n’ont pas manqué de manifester leur satisfaction. Certains maîtrisant parfaitement la relation entre Mame Thierno Birahim Borom Darou et Serigne Touba relate l’histoire fraternelle entre les deux hommes. Ils sont d’avis que toute personne doit se ressourcer de cette journée de Magal, dont celui qui est célébré a fait preuve de fidélité, de détermination et d’engagement à côté de son grand frère. D’autres talibés accrochés évoquent le symbolisme de cette journée de Magal qui reste un exemple de dévouement.

Les fidèles talibés mourides reconnaissent que Mame Thierno a rempli sa mission avec fidélité et confiance. Mame Thierno a, merveilleusement et de manière parfaite, gardé les enfants et talibés de son grand frère.



Au retour du Cheikh Ahmadou Bamba, certains de ses fils avaient déjà, maîtrisé le coran. Le Magal qui s’achève a été un succès total



