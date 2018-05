Mahammed Boun Abdallah Dionne fait le plaidoyer pour une "école apaisée propice à l'éclosion des talents des Sénégalaises et Sénégalais" A l'issue de la réunion avec les syndicats du secteur de l’éducation et les partenaires sociaux, le lundi 30 avril 2018 à 12 heures, à la Primature, le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a salué l'esprit de dépassement des différents acteurs et a fait le plaidoyer pour une "école apaisée propice à l'éclosion des talents des jeunes sénégalaises et sénégalais.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mai 2018 à 15:59



