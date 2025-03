Mairie de Dakar : Madame Ngoné Mbengue renforce sa solidarité en ce mois de Ramadan et honore les femmes élues La Mairie de Dakar, sous la direction de Madame Ngoné Mbengue, Maire intérimaire, a marqué d’une pierre blanche la Journée internationale des droits des femmes en organisant une cérémonie en l’honneur des conseillères municipales. Lors de cet événement du 7 mars 2025, elle a tenu à saluer l’engagement et la contribution précieuse de ces élues locales au développement de la capitale, réaffirmant ainsi leur rôle essentiel au sein de la communauté.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Mars 2025 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre du mois sacré de Ramadan, la municipalité a également mis en œuvre une initiative de solidarité à destination des membres du Conseil municipal et des directeurs des services de la ville. Madame le Maire a procédé à la distribution de paniers de Ramadan, une démarche qui traduit la volonté de la mairie d’accompagner ses collaborateurs en cette période de dévotion et de partage.



Conformément à son programme d’action, la Mairie de Dakar prévoit, dans les jours à venir, la distribution de kits de Ramadan dans les mosquées et auprès des institutions partenaires de la ville. Cette initiative touchera divers établissements, notamment les prisons, les centres d’accueil et les pouponnières, ainsi que les agents municipaux. L’objectif est de renforcer la solidarité et de soutenir les populations les plus vulnérables durant ce mois béni.



En parallèle, et en cette période de carême, la mairie annonce l’ouverture du dépôt des demandes de secours dès la semaine prochaine, afin d’apporter un soutien aux citoyens en situation de besoin.



À travers ces actions, la Mairie de Dakar réaffirme son engagement à œuvrer pour le bien-être de ses administrés et adresse ses vœux de bon Ramadan et de bon carême à l’ensemble des Dakarois, en priant pour la prospérité et la cohésion sociale au sein de la capitale.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook