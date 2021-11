Mairie de Guédiawaye: Modou Ndiaye détruit Ahmed Aïdara et fait des révélations explosives Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Novembre 2021 à 19:03 | | 0 commentaire(s)| Invité de l'émission Jokko, Modou Bousso Ndiaye n'a pas raté Ahmed Aïdara, candidat à la Mairie de la Ville de Guédiawaye. A l'en croire, ce dernier ne peut rien reprocher à Aliou Sall, l'actuel maire. "S'il lui reproche son manque d'attaches à Guédiawaye, qu'en est-il de lui? De toutes manières, beaucoup de mes amis et moi-même, nous sommes légitimes dans cette ville. Je n'ai pas besoin de fournir d'autres explications", a asséné Modou Ndiaye, qui sous-entend que Ahmed Aïdara n'est pas né à Guédiawaye. Et pour lui montrer qu'il est de mauvaise foi, "c'est lui-même qui battait campagne pour Aliou Sall".



