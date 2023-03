« Maladie » d'Ousmane Sonko / Le Pastef annonce une plainte et alerte : "Son état de santé est préoccupant"

Le bureau politique du Pastef a fait face à la presse ce samedi. À cette occasion, ils ont informé de l’état de santé d'Ousmane Sonko, qui serait dans un état critique.



À cette occasion, Bassirou Diomaye Faye fait savoir qu’il y aura une plainte pour tentative d’assassinat contre Ousmane Sonko.



« Tout ce qui arrivera au Président Ousmane Sonko et qui ressortirait du gazage dont il a fait l’objet le 16 mars 2023, sera de la responsabilité exclusive du Président Macky Sall et du ministre de l’Intérieur qui donne des ordres sur le terrain », a informé Bassirou Diomaye Faye, informe Senego..



En outre, le jeune patriote, président du mouvement des cadres de Pastef, ajoute que « ces actes ignobles et barbares contre le Président Ousmane Sonko et certains de ses avocats, feront l’objet de plaintes pour tentative d’assassinat et pour atteinte à l’intégrité physique de tous ceux qui en sont victimes… ».



Bassirou Diomaye en a d’ailleurs profité pour faire savoir que l’état de santé d’Ousmane Sonko est extrêmement préoccupant.