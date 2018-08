Malaise au sein de la communauté mouride de Thiès: 5 talibés dont 2 fils de Serigne Saliou Touré arrêtés

Ils vont devoir passer leur première nuit en prison. Initialement au nombre de 10, cinq sont placés sous mandat de dépôt, dont deux fils du représentant du Khalife général des Mourides à Thiès, Serigne Saliou Touré. Tous poursuivis pour association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires, violences et voies de fait, outrage à agent de l’ordre public, rébellion, injures publiques, via les réseaux sociaux, destruction de biens appartenant à autrui, suite à une plainte déposée par Serigne Moustapha Lacrame.



Ainsi, tout découle des incidents qui se sont produits, il y a de cela quelques semaines, lorsque Serigne Moustapha Lacrame, envoyé par le Khalife général des Mourides, était venu informer les talibés thiessois des préparatifs de la succession de Serigne Saliou Touré.





Le tribunal assiégé par les talibés



La rencontre ayant été émaillée par quelques incidents, Serigne Moustapha Lacrame a été malmené par les talibés favorables à Serigne Saliou Touré. Il n’a dû son salut qu’à la prompte intervention de la Police qui l’a extirpé des griffes de ses agresseurs et qui l’avait gardé jusqu'à 22h pour l’escorter jusqu’à la sortie de la ville. C’est lundi dernier que son avocat, Me El Hadji Diouf a déposé la plainte au niveau du Tribunal de grande instance de Thiès.



Il a fallu aux éléments des forces de l’ordre, tout un dispositif de diversion pour transférer les détenus. Puisque, la porte de la Cour d’appel où la voiture de la Mac a l’habitude de passer était assiégée par les talibés. Ainsi, ils ont fait passer les prévenus par la porte du Tribunal de grande instance qui fait face à la Promenade des Thiessois, avec comme escorte un seul véhicule de la police.