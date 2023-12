Malgré la fermeture de l'université: La Faculté des lettres et sciences humaines a décidé de faire des cours de remédiation à partir du 3 Janvier Rédigé par leral.net le Samedi 30 Décembre 2023 à 21:02 | | 0 commentaire(s)| La Faculté des lettres et sciences humaines a décidé de faire des cours de remédiation à partir du 3 Janvier pour le second semestre en présentiel malgré la fermeture de l'université. Lesdits cours sont prévu dans 3 lieux différents, au Lycée Maurice Delafosse, à l'Institut islamique de Dakar, et au CICES. Informé de cette décision à travers la presse, des agents du CICES alertent. « Ce lieu n'est pas fait pour des besoins d'études », rejette le chef de service informatique, Baye Niass Ndao. Il promet qu’il n’accepteront jamais que les étudiants fassent leur cours au Cices.



