Mali : Le Français n’est plus la langue officielle

Apres l’adoption de la nouvelle Constitution le président de transition du Mali, Assimi Goïta passe à la vitesse supérieure en adoptant ce samedi 22 juillet 2023 une nouvelle loi.



En effet, après la remise du projet final pour la constitution au président Assimi Goïta ce 27 février, certains articles ont retenu l’attention.



C’est notamment le cas du passage concernant les langues reconnues par le pays. Cette promulgation marque ainsi, l’avènement de la quatrième République. Mais ce nouveau texte, adopté avec 96,91% des voix, les langues nationales deviennent langues officielles.



La promulgation de la nouvelle constitution par le président de transition intervient après la proclamation vendredi des résultats définitifs du référendum portant sur le nouveau projet de constitution par la cour constitutionnelle. Dans ce sillage, le français est rétrogradé et n’est plus considéré comme une langue officielle, mais la langue de travail. Tandis que les langues nationales deviennent langues officielles.

