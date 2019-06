Malick Birane, plateforme ‘’Aywadieune’’: « Nous espérons que Orange Fab va nous aider à grandir »

Co-fondateur de la plateforme ‘’Aywadieune’’, Malick Birane s’est dit honoré que sa startup soit choisie par le programme Orange Fab. « Nous espérons que Orange Fab va nous aider à grandir », a-t-il dit. En effet, a-t-il dit, « nous attendons d’eux beaucoup de coaching, de monitoring et un appui technique ». ‘’Aywadieune’’ propose du poisson et autres produits halieutiques aux restaurants et hôtels à travers le net, avec un service de livraison à domicile sous 4 h.