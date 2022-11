Mame Mbaye Niang: "Macky Sall sera notre candidat en 2024"

Le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, dans l'émission l'"Invité de la Rédaction", ne s'est pas caché et a même anticipé. "Je vous facilite ce que vous voulez demander, Macky Sall sera notre candidat en 2024. Cela ne fait aucun doute. Nous avons un programme bien défini et les jalons posés sont similaires à ce gouvernement", a-t-il expliqué. Zen.