Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme appelle à dépassionner le débat

La paternité de l'aeroport international Blaise Diagne a fait l'objet de polémiques. D'aucuns estiment que c'est un projet de Me Wade terminé par Macky Sall tandis que d'autres soutiennent que c'est à l'actuel président que revient tout le mérite de la réalisation de ce nouvel ouvrage. Infrastructure de qualité dont la mission sera de faciliter les connectivités nationales et internationales, créer des emplois et d’autres activités génératrices de revenus et contribuer à la transformation structurelle de l’économie nationale.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Décembre 2017 à 22:10 | | 0 commentaire(s)|