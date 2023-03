Mame Mbaye Niang ‘soulagé’: «Il fallait que je lave mon honneur...et montrer que Ousmane Sonko a menti… »

Avec son pôle d’avocats, le ministre du tourisme et des loisirs a fait face à la presse ce vendredi 24 heures après le verdict du procès en diffamation sur l’affaire des 29 milliards du PRODAC. Revenant sur cette affaire judiciaire, les premiers mots de Mame Mbaye Niang au cours de cette conférence de presse avec ses avocats , ont été un sentiment de réjouissance, de satisfaction même si, dira le plaignant, « le regret et la déception m'anime avec les contrevérités du leader de Pastef ». « Il n'a apporté aucune preuve de ce qu’il avançait sur ma personne. « Il est maintenant établi que c’est un menteur. Il ne dit que des contrevérités. Aujourd’hui, il a déçu plus d’un sénégalais. Il n’a aucune preuve de ce qu’il avance » regrette le ministre Mame Mbaye Niang.



En sus, celui qui faisait face au leader du parti PASTEF, invite les sénégalais et surtout ceux qui soutiennent le président de la République à ne pas baisser les bras face à Ousmane Sonko et ses souteneurs. « Ceux qui soutiennent aveuglément Ousmane Sonko sont dans l’erreur . Il ne faut que construire son projet dans le mensonge » avance Mame Mbaye Niang qui se dit attaché à son honneur pour prendre toutes les précautions nécessaires dans ce procès qu’il a tenu « à prolonger » avec cet appel qu’il a introduit.

