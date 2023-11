Mangoné Thiam, président de « My Medina Schools »: Un généreux donateur au service des couches défavorisées des écoles publiques Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Novembre 2023 à 18:03 | | 0 commentaire(s)| Mangoné Thiam, président de « My Medina Schools », ayant grandi à la Médina est un natif de Dakar. S’engageant au service des élèves les plus vulnérables, ce jeune leader dispose d’une solide connaissance du système scolaire sénégalais. Après son Bts, il a eu la chance de poursuivre ses études supérieures en France où il a décroché un Master II en Finance à l’INSEC de Paris. Mais, ses activités professionnelles ne l’empêche pas d’évoluer dans la vie associative.

Magoné Thiam, membre de lead by exemple collecte des fonds avec un de ses amis pour aider les enfants de Sobia en Haiti à payer leurs frais de scolarité à l’école pendant 5 ans. Lesdits fonds sont essentiellement collectés, lors d’un gala annuel de basketball. Mangoné Thiam est à HSBC à Londre en Grande Bretagne depuis 2016. Il évolue depuis janvier 2020 à Global lateral collect and performance lead. Il a été manager au colateral facing de 2016 à 2020. Auparavant, il a travaillé à BNP à Paris pendant 4 ans. Le jeune sénégalais a aussi, travaillé à Londres pendant 4 ans.



En 2016, il a créé son association à but non lucratif, dénommée, « My Medina schools ». Mangoné Thiam participe dépuis lors au développement de sa communauté. A travers son association, il s’investit tous les jours chez les jeunes en situation défavorable. Il aide les enfants des écoles publiques de Médina et d’autres localités du pays à obtenir des fournitures scolaires, des financements ou du matériel. D’ailleurs, il a comme slogan, « Un enfant qui réussit, une famille qui réussit ». Mangoné Thiam, vivant à Londre a mis en place une page de donation sur le site « Just giving » pour les résidents UK.



