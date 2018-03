Mankeur Ndiaye: « On doit revoir la formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA). Il y a des insuffisances » Lors de la cérémonie de dédicace de son livre intitulé : «Diplomatie 20 ans à la Place» de Mankeur Ndiaye, ex -Ministre des Affaires étrangères et Président du Comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (CN-Itie), a critiqué vendredi les méthodes d’enseignement fournies à l’Ecole nationale d’administration (ENA) du Sénégal, ex-ENAM. Rappelons que l’ENA a pour vocation de former les administrateurs de niveau supérieur et moyen destinés à servir dans l'administration. Il existe 7 filières dont: administration centrale et territoriale, collectivités locales, trésor, diplomatie, travail et sécurité sociale, impôts et domaines.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Mars 2018 à 14:20 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook