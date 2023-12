Manque de poisson au Sénégal: Les entreprises spécialisées dans la transformation du thon, fortement impactées

Le manque de poisson noté au Sénégal impacte fortement les entreprises spécialisées dans la transformation du thon. La société de conserverie africaine est fermée, en raison d'un manque de produits de base. Plus de 1700 travailleurs sont obligés d'aller en chômage. La CNTS, confédération nationale des travailleurs du Sénégal, dénonce cet état de fait. D’après le SG du Syndicat national des travailleurs des industries alimentaires affiliés à la CNTS, Lamine Fall, ils ont haussé la voix et interpellent l'État du Sénégal à réagir, afin de sauver la vie de cette entreprise et surtout, le sort de ces travailleurs.