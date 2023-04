"Marabout Chéri": Une belle comédie romantique sur Canal+

Dimanche 30 Avril 2023

"Marabout Chéri" est une belle comédie romantique, dont l'intrigue tourne autour du couple formé par Richard et Rose, incarnés par Cheick Yvhane et Kadhy Touré. Plusieurs personnalités influentes du monde cinématographique, des célébrités ivoiriennes et sénégalaises, ainsi que des professionnels des médias ont pris part à l'avant-première du lancement de ce film, qui s'est déroulée ce jeudi, au Canal Olympia de Dakar. Ainsi, Kadhy Touré, actrice et réalisatrice du film et Kader Gadji, acteur sénégalais ont été interviewés.