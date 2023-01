Marché Gueule Tapée: Les décombres toujours visibles, le spectre des morts plane sur...

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2023 à 22:05 | | 0 commentaire(s)|

L'effondrement d'une dalle au marché Gueule Tapée qui avait occasionné plusieurs morts reste toujours inoubliable pour les commerçants dudit marché. A l'entrée, le décor est encore visible et les dégâts matériels sont énormes. Les goorgoorlou trouvés sur place interpellent les autorités et les promoteurs pour la réhabilitation du marché afin de ne plus vivre un nouveau drame.



Idrissa Elwalid Sow et Mouhamed Sane