Marché de Diourbel : 4 boutiques cambriolées, environ 4 millions FCfa emportés

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 17:47 | | 0 commentaire(s)|

Les cambriolages se multiplient à Diourbel, Mbacké, Touba et environs. Le dernier cas s’est produit dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 janvier 2019, au marché Ndioumbé Diop de Diourbel où quatre magasins ont été dévalisés. Des marchandises et de l’argent d’une valeur de 4 millions francs Cfa, ont été emportés par les visiteurs.



Selon les témoignages des victimes cités par Sud FM, les malfaiteurs sont passés par les toitures pour accéder à certaines boutiques. Une enquête est ouverte par la police de Diourbel pour mettre la main sur ces cambrioleurs, informe la même source.

