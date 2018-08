Marché de la Pomme de terre : Ousmane Sy, D.E Unacois, dénonce une concurrence déloyale et un abus de position dominante de la société Sen India Ousmane Sy, le Directeur Exécutif de l'Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (Unacois Jappo) a dénoncé un monopole et une concurrence déloyale, voire, un abus de position dominante de la société Sen India dans l'approvisionnement, la pratique de prix du marché de la pomme de terre au Sénégal.

Mercredi 15 Août 2018 à 14:10



