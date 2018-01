Marche des centrales syndicales: Le pari de la mobilisation réussi Les Confédérations syndicales ont défilé ensemble, hier, de la place de l'Odélisque à la place Doudou Ndiaye Coumba Rose. Elles ont rassemblé plusieurs manifestants, surtout des agents du secteur public et du secteur privé. Ils dénoncent le non-respect des engagements et l'absence de concertations dans un contexte où le gouvernement veut mener des réformes.

Comme annoncé par Mody Guiro, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), les confédérations syndicales ont battu le macadam, hier, pour inviter l'Etat du Sénégal à respecter, entre autres revendications, les engagements et les accords signés avec les mouvements syndicaux. Travaillant dans le nettoiement, à l’hôpital ou dans les écoles, les manifestants ont déploré le gel de leur indice, le manque de considération, le sous-effectif dans les services. Encadré par les forces de l'ordre, ils ont marché de la Place de l'Obélisque à la place Doudou Ndiaye Rose. Les manifestants venus en masse et arborant des brassards rouges ont tenu à étaler tout leurs mécontentement.



Lors de la marche, les manifestants scandaient à tue-tête: "Respectez les accords". Un message lancé à l'endroit de l'Etat du Sénégal qui, selon les mouvements syndicaux, tarde à matérialiser les engagements et les accords signés. La police, tout au long de la marche, veillait au grain. Au fur et à mesure que les contestataires poursuivaient l'itinéraire qui leur a été tracé, d'autres mouvements syndicaux venus pour la même cause, grossissaient les rangs.



La Cnts, la Cnts/Fc, l'Unsas, le Syntras, le Sygas, entre autres, ont répondu massivement à la manifestation. La détermination chevillée aux corps, brandissant des pancartes et des banderoles où on pouvait lire entre autres: "Nous réclamons des locaux modernes adaptés à notre travail", "le secteur informel derrière la Cnts", "Absence de plan de carrière" ; "Respect des accords entre l'Etat et le patronat et les organisations syndicales des secteurs publics et privés, les syndicalistes demandent au président de la République de répondre favorablement à leurs revendications".











L'As

