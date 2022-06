Marche du 29 juin 2022 : Assane Diouf défie tous les chefs religieux et les met dans un même sac Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Juin 2022 à 16:37 | | 1 commentaire(s)| Assane Diouf est sorti de son mutisme et s'est adressé plus particulièrement à Serigne Mountakha : "ce message lui est dédié, qu'il ne me demande pas d'abandonner le combat, lui, et tous les autres chefs religieux, citant nommément Serigne Mbaye Sy Mansour. Je parle même au-delà du 29, on a concocté des plans et vous verrez à date échue", a-t-il balancé, reprochant aux chefs religieux de n'avoir rien dit sur la situation du pays.



