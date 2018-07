Marché noir : "tombé du camion" - Reportage

En achetant bien moins cher qu'en magasin un produit que vous n'auriez jamais osé vous offrir, vous pensiez faire une bonne affaire. Hélas ou tant pis ! Il s'agit souvent d'un article qui est, comme on dit, "tombé du camion"... Une mauvaise affaire qui peut valoir à son acheteur le titre de receleur et des milliers d'euros d'amende. En effet, chaque jour, sur les routes de France, six camions sont attaqués et vidés de leur contenu. Des entrepôts placés sous haute surveillance sont cambriolés. Policiers, gendarmes et douaniers ont beau multiplier les contrôles et accentuer les surveillances.... ordinateurs, imprimantes, écrans plats, appareils photo numériques, lecteurs DVD, vêtements et parfums de luxe, grands crus et vins de champagne et depuis peu caviar sont volés et revendus en un temps record sur le marché parallèle. L'an dernier, les douaniers ont saisi quatre millions cinq cent mille pièces "tombées du camion". Soit dix fois plus qu'en 2004. Elles finissent toutes au même endroit : une déchetterie dans un lieu tenu secret, où elles sont systématiquement détruites et brûlées. Auteur : Cécilia Dauge. Investigations & Enquêtes.

