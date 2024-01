Marché syndicat de Pikine : Les commerçants en colère contre le gouverneur de Dakar

Les commerçants tabliers et marchands de fruits et légumes du marché syndicat de Pikine, sortis dans la rue ce mardi, se rebellent contre la décision du Gouverneur de Dakar, interdisant le transport de fruits et légumes par les gros porteurs vers les marchés locaux. La mesure n'est pas la bienvenue à ce marché. Ainsi, ils menacent de paralyser les activités commerciales en banlieue de Dakar.