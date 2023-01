Mariama Sarr Dia : "Macky Sall est un visionnaire, ce sera une 3e candidature de responsabilité"

Mariama Sarr Dia de la Plateforme des Femmes Cadres de Benno Bokk Yakaar, est d'avis que le Président Macky Sall est le président "idéal" pour le Sénégal. "On a porté le deuxième quinquennat, on va lui faire porter la candidature par force et parler au Sénégal. Ce sera une candidature de responsabilité. Macky Sall est un visionnaire, c'est pourquoi il a anticipé sur le Pétrole et le Gaz", a expliqué la responsable politique.