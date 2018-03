Marie Ngoné Ndione : « on ne doit pas violenter, ni tuer les enfants » « On doit protéger les enfants, on ne doit pas les violenter, ni les tuer », ces propos sont ceux de l’artiste chanteuse Marie Ngoné Ndione, sur les violences faites aux enfants dans notre pays. Condamnant cette violence, elle poursuit pour évoquer les violences faites aux femmes. De son avis, les violences faites aux femmes ont toujours existé au Sénégal. Cependant, elle note qu’avant, ces situations n’étaient pas médiatisées du fait qu’il n’y avait pas d’ouverture médiatique.

C’est à l’occasion du point presse qu’elle a tenu hier, pour présenter son nouvel album dénommé ‘’Abohat’’, que la directrice de l’ensemble lyrique du Théâtre national Daniel Sorano, Marie Ngoné Ndione a tenu ces propos.



