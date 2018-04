Marie Odile Sène Kantoussan, DG de CGF Bourse, magnifie les fondamentaux solides et la qualité de la signature « Investment grade » de Senelec Marie Odile Sène Kantoussan, Directeur Général de CGF Bourse, a magnifié jeudi, les fondamentaux solides et la valeur de la signature Senelec, notamment avec son statut « Investment grade » conféré par l’Agence Bloomfield Investment Corporation. Le Consortium, formé par les Sociétés de gestion et d’intermédiation CGF Bourse et IMPAXIS, a été mandaté par Senelec pour la structuration et le placement de l’opération de l’emprunt obligataire par appel public d’épargne « Senelec 6,5% 2018-2025 ». Les deux membres du Consortium CGF Bourse et IMPAXIS Securities ont assuré 81,66% du placement de l’opération, soit une collecte totale de 31. 234.950.000 Fcfa sur 38. 250. 000.000 Fcfa.

