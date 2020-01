Mauritanie: Manifestation contre la détention d'un blogueur

Les manifestants ont scandé des slogans hostiles à la détention du jeune blogueur et brandi des pancartes en ce sens.



Le ministère mauritanien de l’Intérieur et de la Décentralisation a déclaré que le citoyen , un blogueur de 34 ans qui a été arrêté dans la soirée du lundi 20 janvier 2020 est soupçonné d’avoir commis des actes relevant de la cybercriminalité, à travers l’utilisation d’un système d’information pour produire et publier des enregistrements contenant des insultes à l’encontre des ascendants d’autrui et des incitations au racisme et à la haine.



Ses proches assurent qu’il est innocent de ces accusations sans fondements et qu’il ne fait exécrer son droit à exprimer son opinion via les réseaux sociaux.