Mawlid 2023 à Tivaouane : L'Hôpital Abass Ndao et le Dahira "Khayri Wal Mina" au Service des Patients Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Septembre 2023 à 03:13 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre des célébrations du Mawlid 2023 à Tivaouane, l'Hôpital Abass Ndao s'engage à secourir et à soutenir les patients grâce au Dahir "Khayri Wal Mina". Découvrez comment cette initiative médicale exceptionnelle contribue à apporter des soins de qualité et de l'espoir aux personnes dans le besoin pendant cette période spirituelle importante.



Accueil Envoyer à un ami Partager