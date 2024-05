Mbeubeuss : Plongée au cœur de la plus grande décharge de Dakar Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mai 2024 à 03:13 | | 0 commentaire(s)|

Depuis 1968, le lac Mbeubeuss accueille les ordures de Dakar. De ses 54 hectares d'origine, cette décharge s'étend aujourd'hui sur 200 hectares. Les populations qui s'y activent ne cessent également de croître. Plus de 3000 âmes y travaillent. Ces récupérateurs sont confrontés à de nombreux problèmes liés aux conditions difficiles du site. C'est pourquoi l'association des récupérateurs et recycleurs de Mbeubeuss, BOK JOM MBËBËSS, a été créée.



Depuis 5 ans, cette association mène un bras de fer contre le maire de Malika pour récupérer son poste de santé, qui lui avait été offert par l'ONG ENDA.



C'est un reportage de Marieme Soda Ndiaye, Gnagna Ka, et Cheikh Tidiane Sene.

Accueil Envoyer à un ami Partager