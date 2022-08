Mbour / Les jeunes de l'APR menacent de démissionner collectivement si Macky Sall...

Une menace de démission collective. Le motif évoqué est le manque de considération du parti au moment de faire la répartition des postes de responsabilité. D'après leurs dires, ils sont les seuls à mouiller le maillot sur le terrain et indexent ministres, directeurs généraux et députés très laxistes et cela est le résultat de la débâcle de BBY lors des législatives à Mbour. Face à la presse, ils interpellent le président Macky Sall.