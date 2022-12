Mbour Mœurs / érosion côtière: La mer avance et "mange" lentement, mais sûrement les concessions Rédigé par leral.net le Lundi 26 Décembre 2022 à 06:09 | | 0 commentaire(s)| A Mbour Moeurs, au-delà des difficultés liées au secteur de la pêche, un danger menace et il est bien réel. L'avancée de la mer ne surprend plus. Du moins ces acteurs de la zone qui donnent les causes. "C'est le remblaiement de Saly et du fleuve qui contenait quasiment la crue de la mer. Nous sommes situés en montagne et quand il pleut, cela laisse des sillons et quand la mer est agitée, elle creuse le sol, facilité par les sillons déjà présents. Et si l'on n'y prend garde, je ne dis pas les maisons, mais cette localité n'existera plus bientôt", se sont insurgés les acteurs de la zone Mbour Moeurs. L'insécurité aussi a é été évoquée.



