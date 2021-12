Me Aïssata Tall Sall à Macky Sall: "Notre diplomatie est inspirée par votre vision d'un Sénégal sûr" Rédigé par leral.net le Samedi 4 Décembre 2021 à 15:29 | | 0 commentaire(s)| "Votre présence au Haut segment de la conférence des Ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal démontre l'importance particulière que vous attachez à la diplomatie sénégalaise", attaque d'emblée Madame le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Me Aïssata Tall Sall, en s'adressant au Chef de l'Etat. Ceci en marge de la CACS.



Accueil Envoyer à un ami Partager