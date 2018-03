Me Bamba Cissé : « Je suis choqué » « Je suis choqué sur la forme et sur le fond», a dit l’avocat Me Bamba Cissé après la condamnation de 5 ans de prison ferme du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Il tente d’apporter des explications précises. Et selon lui, la condamnation est injuste et il n’est pas d’accord de la décision rendue par le juge.

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Mars 2018 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|



