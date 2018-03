Me El Hadj Diouf : « Ce qui est arrivé à Khalifa Sall, c’est une forfaiture et c’est trop » Me El Hadj Diouf n’est pas surpris de la décision rendue par le juge. Pour lui, ce qui est arrivé à Khalifa Sall, c’est une forfaiture et c’est trop. Et il ajoute : « Il n' y a plus de justice dans ce pays ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Mars 2018 à 17:03



