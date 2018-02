« Me El Hadji Diouf ne sera plus dans le procès Khalifa Sall que sur décision du Bâtonnier » Le barreau du Sénégal a organisé cet après-midi une conférence de presse "sur le dossier de Monsieur Khalifa Ababacar Sall", au cours de laquelle, il a été précisé que « Me El Hadji Diouf ne sera plus dans le procès Khalifa Sall que sur décision du Bâtonnier » Me Mbaye Guèye.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Février 2018 à 19:54 | | 0 commentaire(s)|

Khalifa Sall, maire de Dakar, en détention depuis le 7 mars dernier, a été attrait devant la justice pour malversations présumées portant sur 1,8 milliard de francs CFA, dans le cadre de l’affaire dite de la "caisse d’avance" de la mairie de Dakar.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook