Me El Hadji Diouf sur l'affaire Khalifa Sall : "Vous avez dit procès équitable !" Sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la Ville de Dakar, Me El Hadji Diouf a tout simplement mis hors course l’État sénégalais, en déclarant que la Ville de Dakar n’a « pas besoin d’attendre l’autorisation de l’autorité administrative pour aller en justice ».

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Janvier 2018 à 12:52 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook