Me Madické Niang :"Les conditions dans lesquelles l'immunité de Khalifa Sall a été levée, feront couler beaucoup d'encre à l'avenir" Me Madické Niang, le président du groupe parlementaire «Liberté et Démocratie» et membre du Comité directeur du Parti démocratique sénégalais, a tenu à marquer de sa présence, le tribunal de Dakar, afin d’apporter tout son soutien à Khalifa Sall, tout en dénonçant les conditions dans lesquelles l’immunité du maire de Dakar a a été levée.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Janvier 2018 à 12:59 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook