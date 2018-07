Me Massokhna Kane, président des SOS Consommateurs : « Il faut que les commerçants sénégalais proposent un système à la hauteur de Auchan Me Massokhna Kane, président de Sos consommateurs, invite les commerçants sénégalais à faire des propositions pouvant rivaliser avec Auchan. Ce, afin que les associations consuméristes puissent plaider la préférence nationale.



Loin de défendre les services de Auchan, même s’il loue leur professionnalisme, Me Massokhna Kane, président de SoS Consommateurs, estime que les commerçants sénégalais doivent faire comme cette multinationale étrangère. Ce, afin que les associations consuméristes puissent plaider la préférence nationale.



« Il faut que les commerçants sénégalais nous proposent un système de distribution qui soit à la hauteur de Auchan pour que nous puissions faire jouer la fibre patriotique », révèle Me Massokhna Kane. Qui ajoute : »S’ils nous proposent des coûts moindres qu’Auchan, nous préfèrerons acheter chez les commerçants Sénégalais », rassure Me Kane. C’était hier, en marge du procès des faux médicaments saisis à Touba au Tribunal de Grande instance de Diourbel.



Pour lui, les commerçants sénégalais doivent mettre en place un système de distribution qui réponde aux attentes des consommateurs, souligne-t-il. Me Massokhna Kane plaide cependant pour la réhabilitation des magasins de référence. « J’ai déjà dit à l’un des responsables de l’Unacois, qu’il faut restaurer le dossier des magasins de référence. L’Etat avait donné près de 1,5 milliards de Fcfa pour qu’on organise des magasins de référence qui auraient pu vendre moins cher, avec une meilleure qualité d’hygiène. Mais l’argent aurait disparu quelque part », regrette Me Kane.













L’Observateur



