Médina Gounass (banlieue de Dakar): le bassin de rétention hante le sommeil des habitants du quartier

Mercredi 24 Avril 2024

Ce bassin, installé depuis une dizaine d’années, était à la base pour recueillir l’eau des pluies afin de prévenir les inondations de la zone. Hélas, ceci est devenu un dépotoir d’ordures et d’eaux usées.

Les eaux usées, les déchets et le mauvais état de construction du bassin sont sources de complications pour les habitants de la zone. Cette situation met en danger la santé de la communauté et a un impact significatif sur les infrastructures adjacentes, comme l’école de Gounass. Ainsi la population de Médina Gounass appelle les autorités à trouver une solution pérrene et rapide avant l’hivernage.