Menace contre le chef du gouvernement : deux journalistes dans le viseur de la justice Rédigé par leral.net le Mardi 22 Avril 2025 à 11:25

Sénégal Atlanticactu/ Diffusion de fausses nouvelles/ Serigne Ndong D’après des informations relayées par 2AS Média, les journalistes Anna Sambou et Fatou Kama ont été convoquées ce mercredi 23 avril à 10 heures par la Division de la cybercriminalité, dans le cadre d’une affaire les concernant directement. Cette convocation est-elle liée aux récentes déclarations de « Sarr Allemagne », qui a évoqué une menace d’attentat visant le Premier ministre ? Pour l’heure, aucune réponse officielle n’a été donnée. Anna Sambou, ex-journaliste de la chaîne YouTube Diaspora News, et Fatou Kama, toujours active au sein de cette même plateforme, sont toutes deux attendues à la Division de la cybercriminalité ce mercredi à 10 heures.



