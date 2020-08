Mercato - Sadio Mané, sauveur de Koeman et du Barça? Sadio Mané (28 ans, 47 matches, 22 buts tcc) pourrait rejoindre le FC Barcelone qui a officialisé l'arrivée de Ronald Koeman au poste d'entraîneur. Le technicien Batave qui avait fait venir Sadio à Southampton pourrait alors faire appel à lui pour rebâtir une équipe compétitive au FC Barcelone.

Si les retrouvailles entre les deux hommes qui ont collaboré de 2014 à 2016 sont possibles, convaincre Liverpool de laisser son joyau ne sera pas facile.



Le joueur formé à Génération Foot est évalué à 120 millions d'euros par transfermarkt, et reste un atout majeur du dispositif de Jurgen Klopp.



Étincelant ces dernières années, Sadio Mané pourrait faire du bien aux catalans même si Xavi pense le contraire. Cette saison, les Blaugrana étaient confrontés à un secteur offensif moins performant malgré les éclairs de Messi.



