Météo: Orages et pluies sur le Sud, temps plutôt clément sur le littoral (ANACIM)

Lundi 2 Juillet 2018

Dakar, 1er juil (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce orages et pluies sur les régions sud du Sénégal au cours des prochaines 24 heures, à partir de dimanche midi, le temps devant être "plutôt clément sur le littoral" au cours de cette période.

"Ces prochaines 24 heures, des orages et pluies se manifesteront probablement sur les régions sud du pays", peut-on lire dans un bulletin portant sur ses dernières prévisions. "Sur le reste du territoire, le ciel sera passagèrement nuageux, avec un temps plutôt clément sur le littoral’’ et des températures journalières devant être comprises "entre 32 et 36°C avec un maximum de 38°C à Podor", selon l’ANACIM. "Les visibilités seront bonnes", là où les vents "seront globalement de secteur ouest à sud-ouest et d’intensités faibles à modérées", écrivent les prévisionnistes météo.













APS

