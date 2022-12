Meurtre aux HLM 5 :"Kima guena beugu lan ray", la maman du défunt Abdoulaye Ndoye revient sur les faits

Vendredi 30 Décembre 2022 à 21:02

C'est une famille déboussolée que Leral a trouvée au cœur des HLM 5, après le meurtre commis sur Abdoulaye Ndoye (Les faits se sont déroulés le 24 décembre, il a succombé 2 jours plus tard). La victime a été poignardée à trois reprises à la carotide et dans la région du cœur, par Alassane Ndao qui habite à quelques encablures. La maman de victime, Marie Guèye, traumatisée et le visage tiré à cause des larmes, estime que le défunt était un de ses préférés. Le meurtrier, élargi de prison il y a quelques semaines, est un coutumier des faits. Il avait poignardé un de ses "amis", mais ce dernier a eu plus de chance qu'Abdoulaye Ndoye, âgé à peine de 19 ans. Selon Marie Guèye, la famille de Alassane Ndao veut faire croire que leur fils a les bras et jambes cassés. "Mais cela ne se passera pas comme ça. Que justice soit faite car la douleur est vive", a-t-elle dit.