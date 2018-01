Meurtre d'un Guet Ndarien : Le PDS dénonce "l'incapacité du régime de Macky Sall à défendre les citoyens sénégalais tant au au sud et au Nord" En comité directeur hier lundi, le Parti démocratique sénégalais a dénonce "l'incapacité du régime de Macky Sall à défendre nos citoyens tant au au sud et au Nord" malgré les "bavardage et les fanfaronnades" sur la défense du territoire et de la sécurité des populations.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2018 à 08:42



