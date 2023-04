Microfinance islamique: Promise finance à hauteur de 760 millions FCfa, des jeunes et des femmes Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Avril 2023 à 20:54 | | 0 commentaire(s)| Promise a, dans le cadre du programme de développement de la microfinance islamique, célèbré ce matin, la signature de son accord de financement avec les régions de Matam, Saint-Louis et Dakar. Il s’agit d’un montant global de 760 millions FCfa. D’après Néné Fatoumata Tall, coordinatrice du programme, ledit accord signé vise à financer des jeunes et des femmes, moteurs de l’économie nationale.



Accueil Envoyer à un ami Partager