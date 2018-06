Ministère des Sports : Pour des subventions, "Allez Casa" et le "12e Gaïndé" se battent comme des chiffonniers

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Juin 2018 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

Après les étudiants de l’Apr au Palais, c’est les Comités de supporters, «12e Gaïndé » et de Allez Casa » qui se donnent en spectacle dans une Institution de la République.



En effet, les deux entités ont été conviées hier, au ministère des Sports pour une cérémonie de remise de subventions en vue de la Coupe du monde 2018. Au moment d’accéder à la grande salle du ministère, ces supporters des "Lions" ont commencé à étaler leurs divergences.



Selon Les Echos qui donne l’information, ils ont échangé des propos aigres doux et coups de poing, jusqu’à casser les pots de fleur. Ils ont été maîtrisés par la sécurité du ministère. Un retour au calme de courte durée, puisque, renchérit le journal, une fois à l’intérieur, les deux camps ont continué à se chauffer avec des injures, bousculades et même des coups de poing, sous le regard impuissant des membres du ministère et de la société de téléphonie « Orange », qui ont organisé cette cérémonie, en l’absence du ministre Matar Bâ, qui était en séance de travail à l’Assemblée nationale.



Pour rappel, Orange a offert 10 millions au «12e Gaïndé », 5 millions à « Allez Casa » et 10 millions à l’ANPS.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook