Ministère du Pétrole: Mansour Elimane Kane se débarrasse de tous les anciens collaborateurs de Thierno Alassane Sall

N'allez surtout pas demander aux travailleurs du ministère du Pétrole et des Energies ce qu'ils pensent de leur patron, Mansour Elimane Kane, qui a hérité de ce département stratégique à la faveur du dernier remaniement ministériel. Actuellement, le moral des troupes est au plus bas, à cause de la façon de manager de Mansour Elimane Kane . Tous ceux qui y avaient été emmenés par Thierno Alassane Sall, malgré leurs compétences, sont en train d’être changés ou remerciés.



Le Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement (Dage) Momar Thioune, qui vient d’être nouvellement affecté dans un autre département, n'a fait qu'allonger la longue liste de ceux qui souffrent de leur proximité supposée ou réelle avec Thierno Alassane Sall. Bien avant Momar Thioune, le Directeur de cabinet de Thierno Alassane Sall, avait été dégagé, puis son chauffeur.



Il y a également la deuxième assistante que l'ex-Dc de Thierno Alassane Sall avait recrutée. La pauvre dame dont le contrat est arrivé à terme, a tout simplement été remerciée. Malgré ses compétences, on lui a notifié que le ministère n'allait pas la reconduire. Elle n'est pas d'ailleurs la seule ! D'autres personnes, qui se trouvent dans la même situation de fin de contrat, vivent avec la peur au ventre. Parce que depuis que Mansour Elimane Kane est arrivé, elles ne se retrouvent plus dans son management.



Tout ce que les gens avaient comme avantages, comme les voyages, qui permettaient à certains d'aller se former et de se faire un peu d'argent, tout ça est en train d’être remis en cause par le nouveau boss. Conséquences: beaucoup de gens sont en train de prendre leurs congés, s'ils ne tapent pas aux portes des autres ministères