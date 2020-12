Le directeur du commerce extérieur non moins secrétaire exécutif du comité national des négociations commerciales internationales (Cnnci), Boubacar Mbodj est d'avis que tous les instruments sont réunis pour reussir le pari de maintenir dans le continent les exportations de l'Afrique vers le monde extérieur grâce à la mise en œuvre de l'accord établissant la Zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf) dont le démarrage est prévu le 1er janvier 2021. Il cite les avantages comparatifs, les secteurs leaders, notamment la minoterie où le Sénégal est autosuffisant, fait-il croire. Il en est de même pour le secteur du ciment, des exportations de services, entre autres.



"De ce niveau, on peut confirmer que le Sénégal a tout à gagner dans la mise en œuvre de ces accords sur la Zlecaf", a soutenu M. Mbodj. Il prenait part à la grande session du Cnnci sur le démarrage effectif des échanges dans le cadre de la zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf). L'objectif vise principalement à sensibiliser les acteurs, notamment le secteur privé afin de les informer sur les actions prévues pour la mise en œuvre de la Zlecaf et en particulier la stratégie nationale de la Zlecaf.

