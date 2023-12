Mobilité et développement urbain dans la région de Dakar : La Gare des Gros Porteurs à Diamniadio, marque un tournant majeur Rédigé par leral.net le Samedi 30 Décembre 2023 à 21:57 | | 0 commentaire(s)| La cérémonie d'inauguration de la Gare des Gros Porteurs à Diamniadio, marque un tournant majeur pour la mobilité et le développement urbain dans la région de Dakar. Le président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD), Abdoulaye Sow et la Directrice générale de la Société d'Exploitation du Marché d'Intérêt National (SEMIG), Fatoumata Niang Bâ, ont exprimé leur gratitude envers les acteurs clés, ayant contribué à la concrétisation de ce projet.



